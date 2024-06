Dinja overwint tegenslagen en gaat voor Olympisch succes: 'De druk is er'

Dinja van Liere (33) uit Uden heeft een bingokaart met pechgevallen bijna vol. Van een administratieve fout die haar de Olympische Spelen in Tokio kostte tot de langdurige blessure van haar paard Hermès. In de privésfeer maakte het zware motorcrossongeval waarbij haar broer een dwarslaesie opliep veel indruk. Nu tien jaar na het ongeluk gaat Joeri naar de Paralympische Spelen als rolstoelbasketballer. Zijn zus doet kort daarvoor als dressuurruiter mee aan de Olympische Spelen.

Een zus en broer die meedoen aan respectievelijk de Olympische Spelen en Paralympische Spelen is uniek in de Nederlandse sportgeschiedenis. Dinja: “Het schema is nog niet duidelijk, maar ik wil er graag gaan kijken als het uitkomt. Joeri komt ook bij mij kijken.”

Drie jaar geleden had haar sportieve hoogtepunt moeten worden, maar er werd een streep gezet door haar olympische avontuur. Door een administratieve fout van de internationale organisatie FEI, waarbij haar paard Hermès als Duits werd aangemerkt in plaats van de Nederlandse nationaliteit, mocht ze niet in actie komen. Uiteindelijk mocht ze met een ander paard wel mee als reserve.

De Olympische Spelen had ze in haar jonge jaren nooit als droom. “Nee, het leek mij wel leuk om op latere leeftijd de hele dag paarden van iemand anders te mogen rijden. Pas toen ik 21 jaar was, zag ik de potentie om op een hoog niveau dressuur te rijden.”

Dinja stapte nooit op de crossmotor. Via een sponsor van haar broers kwam ze in contact met paardensport. Als meisje van 6 jaar stapte ze voor het eerst op een paard. “Ik vond het te gek. Mijn opa ging vrijwel altijd met me mee. Hij vond het voor hem nieuwe wereldje net zo mooi als ik. Helaas hij is een paar jaar geleden overleden.”

“Die periode was sowieso een opeenstapeling van pech. Het voer was bijvoorbeeld niet aangekomen. Mijn vriend had een positieve coronatest en mocht niet vliegen, maar kort daarna bleek hij toch niet positief te zijn. Hij was wel te laat bij de aankomst van de paarden. Daarna bleek ik in het vliegtuig vlakbij iemand te hebben gezet die positief was getest en moest ik in quarantaine.”

Eén voordeel was er wel na de voor haar dramatische Spelen. “Ik heb er altijd heel hard voor gewerkt, het is me nooit aan komen waaien. Voor de Spelen van 2021 leek wel of alles meezat. Nu heb ik een paar flinke tegenslagen achter de rug, daar ben ik sterker van geworden.”

Voor de Olympische Spelen in Parijs legt ze de lat hoog. Een plek bij de eerste vijf moet er volgens haar inzitten. Met haar andere paard Hartsuijker is ze bovendien reserve. “In vergelijking met drie jaar geleden is Hermès wijzer en rustiger. Na een blessure van een jaar is hij weer in supervorm, ik hoop dat hij dat over een maand ook nog is. Deze periode heeft hij even vakantie en daarna gaan we opbouwen richting Parijs. Ja, de druk is er, maar die leg ik mezelf ook op."

