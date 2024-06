Man van 32 opgepakt die verdacht wordt van handel in persoonsgegevens

Een man zonder vaste woon- of verblijfplaats is eind mei aangehouden in Rucphen omdat hij wordt verdacht van het handelen in persoonsgegevens. Dat meldt de politie woensdag. De man handelde waarschijnlijk in lijsten met onder meer namen, mailadressen en bankrekeningnummers die gebruikt kunnen worden om mensen mee op te lichten.

De politie meldt dat de man na zijn aanhouding weer vrij is gelaten, maar wel verdachte blijft. Het onderzoek wordt gedaan door het cybercrimeteam van de politie Noord-Holland. De verdachte zou als datahandelaar actief zijn geweest op sociale media. Hij bood 'leads' aan via sociale media. Dat zijn de lijsten met namen, adresgegevens, geboortedata, telefoonnummers, mailadressen en bankrekeningnummers. Mensen konden die gegevens van hem kopen om daarmee iemand op te lichten via bijvoorbeeld pshishingmails of bankhelpdeskfraude. "Het handelen in deze lijsten is strafbaar en faciliteert andere vormen van oplichting", schrijft de politie. Het is niet duidelijk hoe de man aan de persoonsgegevens is gekomen. Dat onderzoekt de politie nog. Met dit soort informatie over mensen kunnen oplichters makkelijker het vertrouwen van slachtoffers winnen. Ook helpt het om kwetsbare doelgroepen zoals ouderen te benaderen.