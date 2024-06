Vriend (20) overleed bij botsing tegen boom na stapavond, taakstraf geëist

Vernon en Precious, twee vrienden uit Gemert, waren in de nacht van 17 op 18 juni vorig jaar lekker op stap. En, zoals dat gaat bij jongens van negentien en twintig, reden ze van het ene feestje naar het andere. Onderweg pikten ze nog een lachgascilinder op in Helmond en daarmee reden ze naar Venhorst en later richting Bakel. Maar, daar kwamen ze nooit aan. Vernon raakte met hoge snelheid een boom en zijn vriend Precious kwam daarbij om het leven.

De spanning in de rechtbank in Den Bosch was deze woensdagochtend voelbaar en er vloeiden veel tranen. Voor de rechters zat de nu twintigjarige Vernon A. uit Gemert met zijn advocaat en achter hem, in de zaal, zaten tientallen familieleden van zijn goede vriend.

Maar die goede vriendschap is inmiddels heel ver weg. De nabestaanden zitten met veel vragen en hoopten antwoorden te krijgen in de rechtszaal. Maar die antwoorden kwamen niet en ze verwijten Vernon dat hij niet wil meewerken. Vernon weet alles nog van die stapavond, zei hij, maar niet meer hoe hij nou precies van de weg is geraakt. En dat maakte het onbegrip bij de familie alleen nog maar groter.

Filmpje op Snapchat

Wie zet nou meteen een filmpje op Snapchat na zo’n ongeluk, vroeg de familie zich af. Nog voor zij op de hoogte waren van het overlijden van Precious. En zo waren er meer vragen: over de snelheid, over het lachgasgebruik in de auto, over bier drinken en het hele weekend op stap zijn, bijna zonder slaap, over het dragen van de gordel en over het wegmaken van de lachgastank na het ongeluk. Maar op al die vragen kwamen maar weinig antwoorden.

De officier van justitie had wel een helder beeld van het ongeluk. Volgens hem is Vernon met de Golf van zijn stiefvader op de N277 bij Landhorst eerst in de linkerberm geraakt. Daar raakte hij een boom. Vervolgens kwam hij weer terug op de weg en knalde vervolgens op een boom aan de rechterkant van de weg, honderd meter verderop. De naald van de snelheidsmeter stond na de crash stil op 118 kilometer per uur.

Kaarsrechte weg

Hoe dat nou kon gebeuren op een kaarsrechte weg, kon de officier ook niet verklaren. En ook kan hij het lachgasgebruik en het drinken van een paar biertjes niet koppelen aan het ongeluk. Maar, dat Vernon ‘zeer onvoorzichtig’ had gereden, was voor hem voldoende om hem schuldig te bevinden aan de dood van diens vriend.

Vernon vertelde de rechters dat hij meteen na de klap wel zag dat het mis was met zijn vriend. Zelf had hij amper verwondingen, maar Precious reageerde niet meer en overleed ter plekke. Mensen die vlakbij de plek van het ongeluk wonen, hadden twee harde klappen gehoord en gingen meteen naar de plek des onheils toe. Ze troffen een wrak aan met daarin de dodelijk gewond geraakte jongen. Het motorblok lag een stuk verderop.