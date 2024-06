Vier auto's verwoest door brand: verdachte (25) aangehouden

De politie heeft dinsdag een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vier uitgebrande auto's op de Pompweg in Waalwijk. Dat meldt de politie woensdag. Vuur verwoestte maandagnacht vier auto's die bij een hotel voor arbeidsmigranten. De politie verdenkt de man zonder vaste woon- of verblijfplaats betrokken te zijn bij brandstichting.

Naast een smeulend onderstel bleef er niet veel meer over van de auto's die in vlammen opgingen. Een vijfde auto liep forse brandschade op. De man die nu is aangehouden zit volgens de politie vast 'voor nader onderzoek'. Eerdere autobrand in Waalwijk

Afgelopen week was het ook raak in Waalwijk. Op de parkeerplaats van een uitzendbureau voor arbeidsmigranten ging een auto in vlammen op. "We vermoeden brandstichting, maar de oorzaak wordt nog onderzocht", zei een politiewoordvoerder dinsdag. "We hebben ook nog geen aanwijzingen dat de autobrand van vorige week te maken heeft met die van maandag- op dinsdagnacht, maar het zou logisch zijn."