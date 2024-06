Meerdere ongelukken zorgen voor flinke vertraging op snelwegen

Meerdere ongelukken hebben woensdag gezorgd voor een drukke avondspits. De ongelukken gebeurden op de A2 bij knooppunt Batadorp en de A50 bij Veghel. Ook op de A16 was het druk door een autobrand.

Het ongeluk op de A2 gebeurde bij knooppunt Batadorp in de richting van Ekkersweijer. Op de A50 ging het mis bij Veghel in de richting van Oss. Andere lange files stonden op de A59 en op de A58. In het laatste geval kwam de vertraging door een uitgebrande vrachtwagen op parkeerplaats Molenheide bij Gilze. De chauffeur van die vrachtwagen raakte zwaargewond.

Opvallend waren de vertragingen op meerdere N-wegen in Brabant. Op de N267 tussen Drunen en Andel had verkeer een uur extra reistijd tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. Wie de A50 richting Nijmegen op wilde bij Ravenstein, stond vanaf Reek al in een file van 73 minuten. Ook op de N324 bij Reek was er vertraging, richting de brug over de Maas bij Grave.

Spookrijder

Andere ongelukken, op de A27 en A73, zorgden woensdag eerder in de middag voor grote problemen. Op de A27 reed een 75-jarige vrouw uit Waalwijk aan de verkeerde kant van de snelweg tussen knooppunt Hooipolder en Hank, waarna ze hard botste op de auto van een 30-jarige man uit Gorinchem. Beiden raakten zwaargewond.

Op de A73 vielen bij Overasselt (Gelderland) twee doden bij een ongeluk tussen een vrachtwagen en een auto. Door het ongeluk stond het verkeer in de richting van Nijmegen helemaal vast vanaf Cuijk. Op het hoogtepunt was de vertraging meer dan tachtig minuten.

Frontaal op elkaar gebotst

De N279 was woensdagmiddag afgesloten na een ongeluk tussen twee auto's. Ze botsten frontaal op elkaar. Twee mensen zijn door de brandweer uit de auto's gehaald. Het is onduidelijk hoe ze eraan toe zijn. Bij het ongeluk raakte ook een hond gewond. Het dier is door de dierenambulance meegenomen.

Het ongeluk op de A27 tussen Hooipolder en Hank zorgde voor een flinke ravage: