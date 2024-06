67 miljoen jaar oud dinoskelet maakt indruk: ‘Heel cool!’

Een dinosaurusskelet van 67 miljoen jaar oud is vanaf nu te bewonderen in de LocHal in Tilburg. Het is van de Triceratops: een planteneter met drie grote hoorns op z’n kop. Het beest is vooral beroemd van z’n gevecht met de Tyrannosaurus rex in de film Jurassic Park. Thomas (6) en Julian (10) mochten woensdagmiddag als eerste kijken en dat maakte indruk: “Dan voel je je ineens heel klein. Echt super vet om te zien.”

Dat Thomas de dino nu in het echt ziet vindt hij ‘heel cool’. “Want er zijn er niet veel in de bibliotheken.” Sterker nog: er zijn sowieso niet veel van dit soort skeletten bewaard gebleven, weet paleontoloog Anne Schulp van Naturalis: “Ze stonden bij de T-rex op het menu. Dus als een T-rex een Triceratops tegenkwam, werd het dier uit elkaar gerukt en opgevreten: er bleef niks van over.”

Thomas en Julian zijn echte dinofans. Ze mogen die middag vragen stellen aan de experts van museum Naturalis in Leiden. Die kunnen de borst nat maken, want de jongens weten er veel van: “Ze leefden tijdens het Krijt en zijn naam betekent driehoorngezicht”, weet Julian. “En ze leefden in kuddes”, vult Thomas aan.

Met grote bewonderende blikken kijken Thomas en Julian omhoog naar het Triceratopsskelet. “Het geeft een bijzondere sfeer in deze bibliotheek, dat daar ineens een dino staat”, vindt Julian. Medewerkers van museum Naturalis in Leiden leggen er de laatste hand aan. Ze verven nog wat schroefjes die het skelet bij elkaar houden, zodat ze minder opvallen.

Er staan skeletten van de Triceratops in Melbourne, Tokio en de Verenigde Staten, weet Schulp: “Meer is er niet”. Dus de sensatie was groot bij Schulp en zijn collega’s toen ze bij opgravingen in Wyoming (VS) ineens vijf skeletten vonden, een hele kudde.

1200 botten zijn er gevonden en die moesten nog wel even in elkaar gezet worden tot vijf skeletten. Een enorm karwei, want de kwetsbare botten zaten vast in gesteente. Elf jaar zijn ze er al mee bezig. Maar voor Schulp helemaal de moeite waard: “Dit is met voorsprong de allergrootste Triceratops-vondst ooit. Dus daar zijn wij daverend mee in onze nopjes.”

De vijf Triceratopsen reizen nu door Nederland en één is er, tot en met 6 augustus, te zien in de LocHal in Tilburg. Gratis, je moet alleen even een tijdslot reserveren. Daarna zal de kudde in zijn geheel te zien zijn bij Naturalis in Leiden.