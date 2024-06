Guus Meeuwis geeft woensdagavond zijn allerlaatste Groots met een Zachte G-concert in het Philips Stadion in Eindhoven. Na zeventien edities in achttien jaar sluit de zanger de finalereeks af. De concertreeks trok sinds 2006 in totaal 2,5 miljoen bezoekers. We proefden woensdagavond de sfeer voorafgaand aan het laatste concert.

