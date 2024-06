Appende bestuurders bekeurd vanuit bus: goudmijn voor de schatkist

Appende bestuurders pakken vanuit een touringcar blijkt zeer goed te werken in Brabant en Zeeland. In het afgelopen halfjaar zijn tijdens acht actiedagen 830 bestuurders betrapt met de telefoon in hun hand. Dat levert de schatkist 348.600 euro op. Vanuit de bus worden ook andere overtredingen aangepakt, in totaal zijn er 1145 bestuurders aan de kant gezet door de politie.

Dit jaar wil de politie in samenwerking met de provincies Noord-Brabant en Zeeland zestien actiedagen met een touringcar houden. De politie gaat als volgt te werk: een bus vol agenten rijdt tijdens zo’n actiedag over de snelweg. Vanuit de bus kunnen ze heel makkelijk in auto’s kijken en vrachtwagenchauffeurs zien. Als de agenten in de touringcar een automobilist spotten die de fout ingaat, geven ze dat door aan de collega's buiten de bus. De automobilist wordt dan van de weggehaald en krijgt een boete van 420 euro. “Onopvallende politieauto’s rijden met de bus mee om de staandehoudingen te verrichten en daarmee ook bij te dragen aan bewustwording”, vertelt een woordvoerder van de provincie. “Een staandehouding heeft meer effect dan een boete die na een aantal weken op de deurmat valt.” Andere overtredingen

Naast de controles met de touringcar wordt ook de zogenoemde MONOcam op deze actiedagen ingezet. Dat is een apparaat dat vanaf een brug kan detecteren en vastleggen of iemand een telefoon in de hand houdt. “Door de inzet van verschillende handhavingstechnieken willen we de pakkans vergroten, wat bij kan dragen in de keuzes die door bestuurders worden gemaakt tijdens het rijden.” De focus tijdens de touringcar-acties ligt op het gebruik van de telefoon in de auto of vrachtwagen. Naast de 830 telefoongebruikers, zijn ook 315 andere verkeersovertredingen aangepakt. Zo zijn automobilisten aan de kant gezet vanwege het overtreden van de maximumsnelheid, rijden zonder rijbewijs, rechts inhalen en bumperkleven. Meer controles?

Voorlopig blijft het in Brabant en Zeeland bij zestien actiedagen. “De organisatie kost namelijk veel tijd en inzet”, weet de provincie. “Naast de politieagenten, de zogenoemde spotters, in de touringcar moeten ook de volgauto’s en de bezetting daarvan beschikbaar zijn. De provincies ondersteunen de politie-actie met het beschikbaar stellen van de touringcar, het regelen van de lunches en het ondersteunen op gebied van communicatie.” De cijfers van het afgelopen halfjaar liggen bijna gelijk met die van vorig jaar. In heel 2023 werden ruim 1600 automobilisten gepakt met een telefoon achter het stuur tijdens acties met de touringcar. Hier zie je hoe de politie te werk gaat: