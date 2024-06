Rechter weet niet wie Peter Netten doodschoot, vrijspraak voor verdachten

Anton R. (30) en Kaan D. (28) uit Oss zijn vrijgesproken van de moord op Peter Netten (30). Dat heeft de rechtbank in Den Bosch vrijdag geoordeeld. Netten werd op 4 juni 2018 op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss doodgeschoten na een ordinaire ruzie. Anton R. is de zoon van de beruchte godfather Martien R.

Er was die nacht van 3 op 4 juni ruzie ontstaan toen Netten wilde dat Kaan D. (28) hem naar huis zou brengen na een familiefeestje in Berghem. Maar, omdat Kaan D., samen met Anton R. al iemand anders wegbracht, zocht Netten hem later die nacht dronken en boos op op het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss. Volgens de officier was de ruzie niet meer dan die van twee kleuters op een kinderfeestje. Het enige verschil was dat deze ruzie werd beslecht op een manier die alleen past bij zware criminelen. Netten stormde op D. af, maar kreeg flinke klappen. Daarna zou hij een mes hebben getrokken, waarop hij vervolgens werd neergeschoten. Vijf kogels

Peter Netten overleed op het kamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss nadat er vijf kogels op hem waren afgevuurd. Het gaat om hetzelfde kamp waar een jaar later zevenhonderd agenten binnenvielen tijdens operatie Alfa. Hierbij werden vele verdachten aangehouden, onder wie 'godfather' Martien R. Vader Martien kreeg 16 jaar in hoger beroep voor drugshandel, wapenhandel, witwassen en leiding geven aan een misdaadorganisatie. Zoon Anton kreeg in dezelfde zaak 10 jaar cel. Zwijgen

In afgeluisterde gesprekken leek het dat Kaan D. de schuld op zich wilde nemen van de dood van Netten, waarschijnlijk omdat hij zich verantwoordelijk voelde voor de ruzie en/of omdat hij daar een mooi bedrag voor zou krijgen. Beide mannen zeiden er niets over tijdens de zitting, ruim twee weken geleden. Ze kozen ervoor om te zwijgen. Dankzij afluisterapparatuur was ook te horen dat vader Martien R. afsprak dat Kaan D. zich zou melden bij de politie en zou bekennen. En zo zou zoon Anton niets te vrezen hebben. Zo zei Martien R. dat er ‘beelden moesten verdwijnen'. "Het is beter dat Kaan 15 jaar krijgt dan onze jongen”, zei Martien R. tegen zijn vrouw. Er waren meerdere mensen op het kamp aanwezig toen de dronken Netten verhaal kwam halen bij ‘die kankerturk’ over de mislukte afspraak over het thuisbrengen. En wrang genoeg waren alle aanwezigen ook vrienden of bekenden van elkaar en allemaal die avond aanwezig geweest op het feest van de familie Netten in een zalencentrum in Berghem.

Politie doet onderzoek in de zaak Peter Netten (foto: Hans van Hamersveld).