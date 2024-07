Zo gaan jongeren om met seks op social media: naaktfoto's en sexting

Omroep Brabant onderzocht hoe jongeren omgaan met seks op sociale media. Versturen ze wel eens een pikant berichtje en hoe gaan ze ermee om als ze ongevraagd een naaktfoto ontvangen via Snapchat? En wat zijn eigenlijk de gevaren van dit soort sexting? Meer dan vierhonderd jongeren verspreid over de provincie gaven hun mening en verslaggever Ilse ging in gesprek met twee meiden die een vervelende ervaring hebben met naaktbeelden. Dat zie je in deze HOE..?

Wachten op privacy instellingen...