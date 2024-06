Man (18) in coma na zware aanrijding oud en nieuw, dader krijgt taakstraf

Het was net een paar minuten 2023 toen een 18-jarige jongen werd aangereden in Helmond door een dronken bestuurder in een witte bestelwagen. De gevolgen waren groot: de man lag in coma met hersenletsel en moest daarna lang revalideren. De bestuurder, Michael H. (49) uit Helmond krijgt daarvoor een taakstraf van 240 uur en mag drie jaar niet rijden, zo oordeelde de rechtbank vrijdag.

Michael gedroeg zich op z’n zachtst gezegd erg vreemd na de aanrijding, zo bleek tijdens de zitting. De paniek was groot nadat de 18-jarige jongen, die net een vuurwerkpot op de weg wilde aansteken, door de klap was gelanceerd en op zijn hoofd was beland.

Maar Michael leek haast om de situatie te lachen. Volgens een agent had hij bloeddoorlopen ogen, schuim op zijn mond en praatte hij met dubbele tong. Op het bureau in Eindhoven gedroeg hij zich nog steeds heel eigenaardig. Een ademtest op alcohol en een speekseltest op drugs weigerde hij met als reden: “Ik weet toch wel wat daar uitkomt.” En dus is nooit vast komen te staan wat Michael allemaal had gebruikt die avond.

Michael verklaarde zelf dat hij zo’n acht biertjes had gedronken op een oudjaarsfeestje in de kroeg. En dat hij vol adrenaline zat, omdat hij net de verkeerde vrouw in het café had aangesproken en daarom een klap op zijn oog had gekregen.

De avond was verpest en dus reed Michael rond middernacht naar zijn huis in de Rijpelberg in Helmond. Op de Weg door de Rijpel was het latere slachtoffer toen net bezig met een vuurwerkpot. Ondertussen wenste hij zijn ouders gelukkig nieuwjaar via Facetime.

Michael zag hem over het hoofd en reed hem ondersteboven. Volgens getuigen reed hij misschien wel 70 kilometer per uur, maar volgens Michael kan dat helemaal niet op zo’n kronkelige weg.

De aangereden man lag bijna twee weken in coma en de artsen schatten zijn overlevingskansen op minder dan 10 procent. Toch kwam hij weer bij en moest opnieuw leren lopen. Omdat de druk op zijn schedel te groot was, werd daar een stuk uitgehaald en moest hij een helm op ter bescherming van het open gedeelte. Inmiddels is zijn schedel weer gedicht.

Michael reed te hard, oordeelt de rechtbank. Hij heeft het slachtoffer helemaal niet gezien en dan ook niet geremd. Bovendien had hij alcohol op. Justitie eiste twee weken geleden nog een celstraf van negen maanden, maar daar maakte de rechtbank zes maanden voorwaardelijk van. Daarnaast kreeg hij dus de maximale taakstraf en een rijontzegging van drie jaar.

