Groot drugslab ontdekt: politie al dagen bezig met ontmantelen

De politie is al zeker twee dagen bezig met een groot onderzoek bij een pand aan de Heerlesebaan in Bergen op Zoom. De weg is afgezet en er zijn vele wagens van SEON, die meestal worden ingezet bij de ontmanteling van drugslabs, aanwezig. De gemeente bevestigt na berichtgeving van Omroep Brabant dat het om een drugslab gaat.

Het gaat om een huis met daarachter een groot perceel waar kassen en twee loodsen staan. Buurtbewoners zien dat de politie hier al twee dagen bezig is en dachten dat het ging om een groot drugslab. Dat blijkt te kloppen. Kees Franken (60), die drie huizen verderop woont, heeft afgelopen dagen alles op de voet gevolgd. En er gebeurde nogal wat, woensdagochtend. "Rond half tien kwamen twee arrestatieteams van twee keer vijf man bij twee loodsen kijken", weet hij.

"Ze droegen mitrailleurs en hadden drones mee. Het ene team ging naar een loods, en de andere vijf naar een andere loods even verderop." Of iemand is aangehouden, is niet duidelijk.

"Daarna kwamen er drie politiewagens en in de middag kwam SEON", vertelt Kees. "Er kwam ook politie naar mij en naar andere omwonenden toe om te zeggen dat we op ons eigen perceel moesten blijven." Naast de politie was ook handhaving van de gemeente Bergen op Zoom aanwezig.

Vaten van 50 en 100 liter

Kees vertelt dat hij heeft gezien hoe enorme vaten uit de loods werden gehaald. "Ik heb vaten van vijftig liter en honderd liter gezien en er zijn zeker zes vrachtwagens met dat spul weggereden. Wat er precies in zit, weet ik ook niet. Enorme hoeveelheden, dat is wel zeker."

Hij heeft geen idee van wat er op het perceel gebeurde. "Het is geen wiet, dat hadden we wel geroken, maar hier hebben we nooit iets van gemerkt. Niks, nada."



Onderzoek van politie Den Haag

Alhoewel de vaten in Bergen op Zoom zijn gevonden, is het niet de politie Zeeland-West Brabant die onderzoek doet. Het onderzoek is in handen van de politie Den Haag. Een woordvoerder bevestigt dat er sinds woensdag onderzoek wordt gedaan op het perceel.

Maar wat er precies in Bergen op Zoom speelt, kan de woordvoerder niet zeggen. "Vrijdag komen we met meer informatie naar buiten", belooft de woordvoerder. Buurtbewoners weten niet wat er aan de hand is, al denken ze allemaal dat het om een drugslab gaat. "Er gaan inmiddels de wildste verhalen rond in de buurtapp. Het zou handig zijn als we wisten wat er aan de hand was", vertelt een van de buurtbewoners.

De gemeente kwam donderdagavond met een verklaring dat er inderdaad een drugslab wordt ontmanteld. Burgemeester Margo Mulder is er poolshoogte gaan nemen. Het lab baart Mulder zorgen, zegt ze op de site van de gemeente. "Dat zo’n situatie hier in het buitengebied van onze gemeente heeft kunnen ontstaan is verontrustend. De omwonenden moeten geschrokken zijn dat dit in hun buurt plaatsvindt. Hoe zeer we ons er ook van bewust zijn dat de drugsindustrie zich vooral op dit soort plaatsen vestigt. Voor nu wachten we het onderzoek en de bestuurlijke rapportage van de politie af en zullen ons dan beraden op eventuele bestuurlijke maatregelen.”