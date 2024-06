Gevluchte vastgoedhandelaar Roger Lips krijgt nog eens vier jaar celstraf

De naar Dubai gevluchte vastgoedmagnaat Roger Lips uit Uden is vrijdag door de rechtbank in Zwolle veroordeeld tot vier jaar cel. De rechtbank acht grootschalige faillissementsfraude bewezen. Lips wordt schuldig bevonden voor zeker 11 miljoen euro aan fraude.

De 60-jarige zakenman werd in 2013 persoonlijk failliet verklaard. Als gevolg daarvan vielen meer dan 150 bedrijven die aan hem gelinkt waren om. Er bleef een schuld over van 320 miljoen euro.

Lips werd korte tijd gegijzeld in het faillisement maar vluchtte in 2014 naar Dubai. Sindsdien heeft hij geen stap meer gezet op Nederlandse bodem uit angst voor een nieuwe gijzeling.

Eerder werd Roger Lips in 2022 ook al schuldig bevonden aan het acherhouden van informatie in een faillissement. De zakenman kreeg toen een celstraf van acht maanden.

De vastgoedondernemer is bekend van onder andere The Wall. Het langgerekte winkelcentrum in Utrecht langs de A2 werd een flop. Lips kon te weinig huurders vinden. Het was het begin van zijn ondergang en tevens die van de SNS-Bank die voor honderden miljoenen euro's had geleend aan de Udense zakenman. Uiteindelijk werd de bank genationaliseerd om een faillissement te voorkomen.