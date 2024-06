Stiefvader misbruikt dochter (nu 15) jarenlang: zes jaar cel geëist

Een man van 57 uit Genderen heeft gedurende drie jaar meermalen zijn nu 15-jarige stiefdochter seksueel misbruikt. Ook liet hij haar hem geregeld bevredigen. Verder maakte hij kinderporno met het meisje. De verdachte zei vrijdag bij de rechtbank in Breda dat het vrijwel altijd op haar verzoek gebeurde, maar ook dat hij het nooit zover had moeten laten komen.

De officier van justitie vond het verweer van de man ongeloofwaardig en eiste zes jaar gevangenisstraf, een contact- en een gebiedsverbod van vijf jaar en een schadevergoeding van enkele tienduizenden euro's voor het slachtoffer en haar ouders. De officier: “Onvoorstelbaar dat iemand die zegt dat hij zijn stiefkind zo liefheeft, haar zo kan misbruiken.”

Niemand thuis

Het meisje was begin 2020 met haar zusje en moeder bij de verdachte komen wonen. Al snel voelden beiden zich tot elkaar aangetrokken.

Daarna begon, zo memoreerde de verdachte, een proces van aanrakingen en strelingen. Het mondde uit in seksuele handelingen in de slaapkamer van Susan* of de badkamer. Dat gebeurde voor het eerst ’s morgens vroeg, vlak voordat het meisje naar school ging. Enige tijd later maakten ze er een gewoonte van om maandagmiddag seks met elkaar te hebben. Toen was er verder niemand thuis en hadden de twee alle tijd, al heeft de seks nooit langer geduurd dan vijf tot tien minuten, zo vertelde de verdachte.

Geslachtsgemeenschap heeft volgens de vastgoedondernemer nooit plaatsgevonden. “Ik wilde haar niet zwanger maken.” Hij erkende wel dat hij eerder de boot had moeten afhouden: “Maar zij was zo door mij geobsedeerd dat ik haar niet wilde kwetsen. Ik blijf me echt elke dag zorgen over haar maken.”

'Smerig spel'

Toch heeft hij Susan* heel veel pijn gedaan, zo bleek uit de emotionele slachtofferverklaringen die zij en haar moeder tijdens de uren durende rechtszaak aflegden. Beiden verweten hem dat hij nooit zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. Susans moeder: “Jij hebt zo’n smerig spel gespeeld. Susan heeft jou niet verleid, jij hebt haar afhankelijk van jezelf gemaakt, met jouw seksuele fantasieën. Jouw spijt komt te laat.”

Susan* zelf: “Een stiefvader moet zijn stiefkind beschermen, niet zwart maken. Je weet dat het niet klopt wat je zegt: negen van de tien keer ging het initiatief van jou uit. Ik hield veel van je, maar je hebt leugens verteld of ik een of andere slet ben.”

Susan* is een gefingeerde naam, de echte naam is bekend bij de redactie.