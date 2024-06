Frits Philips jr. geeft levenslessen door aan achterkleinkind

Hij heeft nog geen achterkleinkinderen, maar hij schreef toch alvast maar een boek voor het te laat is: 'Brief aan mijn achterkleinkind'. De 84-jarige Frits Philips die ondanks zijn leeftijd nog steeds 'junior' genoemd wordt. Wat hij wel heeft: vier kinderen, elf kleinkinderen en een bijzonder leven om op terug te kijken. Dat doet hij in zijn boek en zondag als gast in de talkshow KRAAK. van Omroep Brabant.

Wat een plek om op te groeien, landgoed de Wielewaal in Eindhoven. Daar ligt de jeugd van Frits jr. Vader Frits en moeder Sylvia leefden daar met hun uiteindelijk zeven kinderen als een soort koninklijke familie. 'De Wielewaal was het Soestdijk van Eindhoven, ' schrijft Frits in zijn boek. Hij was de zesde telg in deze invloedrijke 'Philips-dynastie', en vond het heel gewoon om door een chauffeur naar school gebracht te worden.

Maar al snel ontdekte Frits jr. ook dat voorrechten en verplichtingen hand in hand gingen in zijn leven. Er werd als Philips iets van hem verwacht. Het duurde lang, ongeveer tot zijn vijftigste, voordat hij los kwam van zijn vader en moeder. 'Ik keek tegen mijn ouders op. Ik werd steeds onzekerder of ik ooit aan de verwachtingen zou kunnen voldoen. In die zin heb ik hun liefde als voorwaardelijk ervaren'.

Niet toevallig dat hij 'het onvoorwaardelijk van jezelf houden' als recept ontdekt voor een goed leven. Het is één van de levenslessen die hij heeft voor zijn fictieve achterkleinkind. En deze: leven op je gevoel. Ook dat leerde hij niet van zijn vader en moeder. Het boek begint met een ontroerende scene waarin de 15-jarige Frits jr. zijn vader huilend in de slaapkamer aantreft. Er volgt een zeldzaam knuffelmoment. Het duurt maar 20 seconden, maar voor Frits jr. is het een gevoel dat hij zijn hele leven vasthoudt. 'Dat ik de man waar ik zo tegen op zie, mag troosten en ondersteunen'.

Maar voor Frits sr. voelde het als een moment van falen. 'Hij had de overtuiging dat je je als vader niet van je kwetsbare kant mag laten zien,' schrijft Frits jr.

In het zicht van de Paralympische Spelen in Parijs begin september is hardloopster Kimberly Alkemade uit Den Bosch in bloedvorm. Vorig weekend liep ze wereldrecords op de 100 en 200 meter. Toen ze 8 jaar oud was verloor ze bij een ernstig ongeluk haar linkerbeen. Met een blade is ze nu één van de favorieten voor goud in Parijs.

Kunstenaar Tommy van der Loo uit Tilburg is nazaat van tot slaaf gemaakten in Suriname. Zondag wordt bij Omroep Brabant zijn documentaire 'Spiegelbeeld' uitgezonden. Daarin onderzoekt hij het superioriteitsdenken en racisme.

