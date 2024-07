Beroemde gitaristen onder de indruk van awards in Bergen op Zoom

Brian May, Slash, Joe Bonamassa of Steve Hackett. Stuk voor stuk kwamen deze wereldberoemde muzikanten al eens naar Bergen op Zoom voor de Sena Performers European Guitar Award, een prestigieuze prijs voor gitaristen. Dit jaar valt de eer te beurt aan Tom Morello van Rage Against The Machine.

Drijvende kracht achter de internationale award is muziekjournalist Jean-Paul Heck uit Bergen op Zoom: “Je zou misschien verwachten dat zo’n award in Amsterdam, Parijs of Londen wordt uitgereikt maar we doen dit gewoon in Bergen op Zoom. Vergis je niet, grote namen voelen zich vereerd wanneer ze aan het rijtje van beroemde collega’s worden toegevoegd. Ze komen graag hier naartoe.”

Tom Morello krijgt de Guitar Award donderdag 4 juli uitgereikt in poppodium Gebouw T. Hij wordt gezien als één van de grootste gitaarvernieuwers van zijn generatie. “Tom stond al heel lang op ons verlanglijstje. Hij is de grote man achter Rage Against The Machine en hij zat jarenlang in de band van Bruce Springsteen. Hij is iemand die het verschil maakt met zijn gitaar, maar ook met zijn politiek activisme. Tom Morello is bij uitstek een inspiratiebron voor andere muzikanten.”

Volgens Jean-Paul zijn de gitaristen die de prijs tot nu toe in ontvangst mochten nemen ‘top of the bill’. “Het is begonnen met Brian May en daarna Slash. Hoe groter de namen werden, hoe meer statuur deze award kreeg. Er wordt onderling over gesproken, omdat ze zien dat de prijs uitstraling heeft. Zo heeft Tom Morello van tevoren contact gehad met de winnaar van vorig jaar: Nuno Bettencourt, de gitarist van Extreme en Rihanna.”