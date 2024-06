Band moet stoppen na klachten over geluidsoverlast

Voorlopig kan Roy Bruno niet meer spelen met zijn band in Helmond. De stekker is eruit getrokken na klachten over geluidsoverlast. De leider van de BeBizzy Band is vrijdag in tranen terwijl de instrumenten voor de laatste keer worden afgestemd. Wekelijks speelde zijn band bij liefdadigheidsinstelling BeBizzy en iedereen mocht meedoen. Na klachten uit de buurt komt daar nu een einde aan.

De oefenruimte is behangen met gitaren en het podium staat vol met muziekapparatuur. De ruimte is het walhalla van Roy en zijn band. “We spelen hier nu drie jaar. Iedereen mocht hier dinsdag- en donderdagmiddag komen om te jammen. Je mag hier alle instrumenten pakken.” Gemiddeld komen er twintig mensen op een sessie af. Het gebouw van BeBizzy ligt vlak achter het oude Knippenbergcollege in Helmond waar ook een opvang voor Oekraïense vluchtelingen zit. De muziekruimte is vlak achter de tuinen van een aantal buurtbewoners. “We hebben hier gemeten”, zegt Roy. “Het is binnen 80 decibel, terwijl het buiten 40 decibel is. Ik weet niet wat waarom dit gebeurt. De band is belangrijk voor de mensen. Vooral voor de wat ouderen”, lacht Roy. Maar dan komen de tranen. “Wat ze nu missen, zijn de bijeenkomsten en de gezamenlijke gesprekken.” De bandleider kan door emotie bijna niet verder praten. Een andere locatie zou een oplossing zijn, maar waar? “We zijn BeBizzy, we horen bij deze stichting.”

"Waarom pakken ze ons dit af?"

Bandlid Rob van der Vooren komt erg graag spelen. “De meeste mensen hebben bagage. Ik ben mantelzorger, 24 uur per dag. Iemand van de zorg zei dat ik aan mezelf moest denken. Mijn hobby is muziek en ik zag hier een heleboel bekenden. We hebben de sociale contacten hier. We kunnen de zorgen aan de kant zetten, zodat we wat tijd voor onszelf hebben.” Van der Vooren begrijpt niet waarom de band moet stoppen. “Waarom pakken ze ons dit af? Er gebeuren wel ergere dingen in de stad. Dit heeft me zo geholpen. Het is iets goeds. Als er mensen zijn die kunnen helpen, dan doe ik bij deze een oproep.” Maar de tranen hebben ook gevloeid bij de omwonenden. Zij zijn bang om als kwaaie pier afgeschilderd te worden en treden als groep buurtbewoners naar voren. “Ik kon in de avond mijn tv niet meer horen”, vertelt een van hen. “Dat diepe basgeluid drong helemaal in mijn huis door. Ik moest dan de ondertiteling aanzetten van de tv om iets mee te krijgen. Urenlang ging dat door, meerdere keren per week. We hebben geprobeerd afspraken te maken." Maar gesprekken tussen beide partijen leidden niet tot een oplossing.

"Zeven keer 'Pretty Woman' in een uur."