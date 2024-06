Zware bom uit oorlog ontploft langs snelweg: ‘Onmenselijke krachten’

Het moet een gek gezicht zijn geweest voor automobilisten op de A73: een enorme knal en zand dat tientallen meters de lucht in schoot. De op één na zwaarste vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog is vrijdagmiddag in Groeningen tot ontploffing gebracht. “Dit was een heel gevaarlijke bom.”

Langs de A73 wordt een zonnepark aangelegd. Tijdens een bodemonderzoek naar explosieven werd een brisantbom opgegraven. “Het gaat om een 500-ponder, die vanuit een Amerikaanse bommenwerper is afgeschoten”, weet Bert Lamber van explosievenonderzoeksbureau Tavela. “Dit is een zeer gevaarlijk explosief, de één na zwaarste die in de Tweede Wereldoorlog werd ingezet.” Vrijdag aan het begin van de middag werd de bom tot ontploffen gebracht. Maar daarvoor moest het gevaarlijke projectiel wel verplaatst worden. Hij werd namelijk 70 meter van de snelweg gevonden en een belangrijke waterleiding lag op drie meter afstand van het explosief. “De snelweg helemaal afsluiten kost teveel en de waterleiding zou het ook niet gered hebben”, legt Lambers uit. Daarom werd de brisantbom vrijdag eerst in een soort bunker van zand gedemonteerd. Vervolgens werd hij verplaatst, ging er 700 kuub zand over en werd alles en iedereen in een straal van 1,2 kilometer verwijderd.

“Het is rotzooi die gemaakt is om mens en materiaal te vernietigen."