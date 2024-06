Dodelijke schietpartij op straat: derde en vierde verdachte opgepakt

De politie heeft deze week twee mannen van 19 en 22 jaar opgepakt als verdachten voor de dodelijke schietpartij op de Rode Kruislaan in Eindhoven. Dat maakt de politie vrijdagavond bekend. Het zijn allebei inwoners van de stad. Op de avond van de dodelijke schietpartij werden al twee 19-jarige mannen uit Eindhoven gearresteerd.

Het aantal verdachten dat is aangehouden in het onderzoek komt daarmee op vier. De rechter-commissaris heeft besloten dat de drie 19-jarigen veertien dagen blijven vastzitten. De 22-jarige man hoort komende week of hij langer in de cel blijft.

De schietpartij gebeurde zondagavond rond half acht op de Rode Kruislaan. Het slachtoffer, een man van 41 uit Eindhoven, werd midden op straat neergeschoten en raakte zwaargewond. Na de melding kwam onder meer een traumahelikopter naar de plek. De man is nog naar een ziekenhuis in Tilburg gebracht. Daar is hij overleden.

Direct na de schietpartij zouden meerdere verdachten in een auto zijn gevlucht. Die auto is een kilometer verderop in de wijk gevonden, aan de Yweinstraat. De verdachten zijn van daaruit te voet verder gevlucht.

DIT IS OOK INTERESSANT:

Twee 19-jarigen opgepakt voor dodelijke schietpartij midden op straat