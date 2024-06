Promotiefeest NAC: 35 supporters met brandwonden door fakkels en vuurwerk

35 supporters moesten met brandwonden naar de EHBO tijdens het vieren van de promotie van NAC op P5 in Breda. Dat schrijft de Bredase burgemeester Depla in een brief aan de gemeenteraad. "Ondanks de controle van de organisatie aan de toegangspoorten zijn er tijdens het evenement fakkels, rookpotten en vuurwerk binnengesmokkeld en afgestoken in de feestende menigte."

"Gevaarlijk, ondoordacht en achteloos gedrag van personen die menen dat dit sfeerverhogende elementen zijn, maar daarmee andere bezoekers in gevaar brengen." De burgemeester heeft geen goed woord over voor deze supporters.

NAC won op zondag 2 juni van Excelsior en promoveerde naar de Eredivisie. Ruim 18.000 supporters volgden de spannende ontknoping van de play-offs. Na afloop van de wedstrijd waren er 25.000 supporters bij het feest, het maximum aantal dat was toegestaan. In totaal meldden 74 mensen zich bij de EHBO, van wie 35 dus met brandwonden.

Depla wil bij een volgende huldiging dit risico beperken. "Daarvoor treden we ook in overleg met andere gemeenten met een betaald voetbal organisatie en de KNVB", schrijft hij vrijdag in een uitgebreide evaluatiebrief.

120 fakkels

Een dag later was de officiële huldiging op de Grote Markt in Breda. Daar waren 9000 bezoekers, het maximum dat was toegestaan. "Gelet op het gebruik van fakkels, rookpotten en vuurwerk op de dag ervoor werd extra geïnvesteerd in de communicatie rondom dit onderwerp."

"Voorafgaand aan de huldiging nam de politie 120 fakkels in beslag. Ondanks deze inzet is ook op deze dag vuurwerk afgestoken in het publiek." Op maandag hielp de EHBO totaal 17 patiënten. Of er daarbij ook mensen met brandwonden waren, is niet vermeld.

Ondanks alles is de burgemeester tevreden over de promotie. "We kijken terug op twee dagen vol feest. Beide evenementen zijn zonder ongeregeldheden en zonder aanhoudingen verlopen."