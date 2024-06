Lichtende nachtwolken ook vannacht weer boven Brabant te zien

Ook zo genoten van het noorderlicht een tijdje tijdje terug? Afgelopen nacht kon je weer genieten van een lichtspektakel boven Brabant. Er waren namelijk lichtgevende wolken, ook wel lichtende nachtwolken, te zien. Een fenomeen dat vooral in de zomer voorkomt. "Ik verwacht dat we ze vanavond weer kunnen zien", zegt amateur-sterrenkundige Victor van Wulfen uit Heeswijk-Dinther.

Prachtige blauw-zilveren wolken die de licht geven in de donkere nacht. Dat is hoe deze lichtende nachtwolken eruitzien. "Het is net als het noorderlicht van een tijdje terug een atmosferisch fenomeen", legt Victor uit. "Deze lichtwolken kun je vooral in de zomermaanden zien, wanneer de zon hoger in de lucht staat."

Hele hoge wolken

Dat zit volgens de amateur-sterrenkundige als volgt: omdat de zon hoger in de lucht staat, zakt deze ook minder ver onder de horizon als het nacht wordt. Daardoor is er meer licht. Het licht weerkaatst dan in wolken die we normaalgesproken nooit zien. "Dat zijn niet zomaar wolken. Deze wolken vliegen 70 en 90 kilometer hoog en zitten vol met stof en ijskristallen."

Dat is veel hoger dan normale wolken, die normaal rond de 10 kilometer hoog vliegen. "Het licht van de zon raakt de ijskristallen in de wolk." Dat geeft een mooie en kenmerkende blauw-zilveren gloed. En dat is volgens de amateur-astronoom al helemaal mooi als je met een camera op pad gaat. "Als je een timelapse maakt, zie je golfbeweging van de wolken."

Prachtige plaatjes

Wie gisternacht op één oor lag en wolken aan zich voorbij heeft laten trekken, wees niet getreurd. "Ik verwacht dat we ze vanavond weer kunnen zien", zegt Victor. "Kijk tussen elf uur 's avonds en vier uur 's ochtends richting het Noorden en let op een blauw-zilveren gloed." De wolken van afgelopen nacht leverde in ieder geval al heel wat mooie plaatjes op: