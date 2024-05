Zo maak je de mooiste foto's van het noorderlicht: tips van sterrenkundige

Of je nu zelf buiten stond met de camera in de aanslag of met een oor op je kussen het lichtspektakel aan je voorbij hebt laten trekken: het is je vast niet ontgaan dat dit weekend het noorderlicht goed te zien is boven Brabant. En dat leverde een boel prachtige plaatjes op. Maar hoe maak je nou de mooiste foto's van dit unieke fenomeen? Amateur-sterrenkundige Victor van Wulfen uit Heeswijk Dinther heeft het antwoord.

Victor doet de deze nachten amper een oog dicht. Hij is veel op pad om de mooiste foto's te maken van het lichtspektakel. Zo gek is dat niet volgens Victor, want het is een unieke kans dat we het noorderlicht zo goed kunnen zien boven Nederland. "Wie weet maken we dit nooit meer mee."

Des te meer reden om mooie foto's te maken. Dat kun je dat prima met je smartphone doen, maar voor het échte werk moet je met een camera op pad. "Dat hoeft helemaal geen dure camera te zijn", stelt Victor gerust. Zelfs met een redelijk bescheiden fototoestel kun je volgens hem prachtplaatjes schieten. Hij deelt een aantal tips.

1. Gebruik een statief en stel je camera goed in

"Als je alleen even 'klik-klak' een plaatje schiet, dan zal je het niet goed kunnen zien", zegt Victor. Om te beginnen raadt de amateur-sterrenkundige mensen aan om een statief te gebruiken. Dat is van levensbelang voor de manier waarop je het licht moet vastleggen. "Maak een tijdsopname van tien seconden. Dan geef je de camera de tijd om het licht op te vangen." Zonder statief zou het beeld dan te veel bewegen en krijg je een wazige, bewogen foto.

Verder is het instellen van je camera belangrijk. "Zonder het een al te fototechnisch verhaal te maken: zet je F-instelling op F4 en de ISO op 1600." Op die manier krijg je heldere, lichte foto zonder dat het beeld korrelig of vaag wordt.

2. Gebruik een mooie voorgrond

Als je camera is ingesteld, zou je deze gewoon omhoog kunnen richten en foto's maken. Het gebruik van een mooie voorgrond zorgt er volgens Victor voor dat je foto specialer wordt. "Al gebruik je een leuke boom als voorgrond. Je krijgt dan een silhouet in beeld."

Zelf heeft Victor al een mooie voorgrond op het oog voor vanavond. "Ik ga naar Kasteel Heeswijk. Het zou mooi zijn als ik het silhouet van het kasteel in beeld krijg met het licht duidelijk op de achtergrond." Mocht je er eentje hebben, dan raadt de amateur-sterrenkundige het gebruik van een groothoeklens aan. "Het licht beperkt zich natuurlijk niet tot één klein hoekje in de lucht."

3. Bereid je goed voor

Het fenomeen is het beste te zien op plekken waar het 's nachts ook écht donker is. De beste plaatjes schiet je dus in natuurgebieden. "Zelf ben ik gisterochtend met de honden wezen wandelen in een natuurgebied en heb ik alvast gekeken naar eventuele goede plekken. Dat helpt ook dat je dan niet in het donker door de brandnetels hoeft te klimmen."

Als het aan Victor ligt gaat hij ook komende nachten op pad om plaatjes te schieten, ook al komt dat zijn nachtrust niet ten goede. "Vannacht heb ik maar drie uur geslapen. Dit is een uniek fenomeen, het zou kunnen dat we dit nooit meer meemaken."

