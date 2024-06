NAC Breda vervangt assistent-trainer Molhoek door Güvenç

NAC Breda heeft afscheid genomen van assistent-trainer Rogier Molhoek en Serdal Güvenç gelijk aangesteld als zijn vervanger. Daarmee is de staf rond de nieuwe hoofdtrainer Carl Hoefkens helemaal rond, meldt de naar de Eredivisie gepromoveerde club.

"We hebben na de winter een aantal gesprekken met Rogier gevoerd en zijn tot de conclusie gekomen dat we zijn aflopend contract niet verlengen", licht technisch directeur Peter Maas toe via de clubwebsite. "De focus van Serdal zal liggen op de individuele aandacht van spelers. Daarnaast is hij een echte verbinder in de groep." Güvenç komt over van de beloften van het Belgische STVV.

De Belg Hoefkens werd begin deze maand aangesteld als opvolger van Jean-Paul van Gastel, die assistent wordt bij de Turkse topclub Besiktas. Onder Van Gastel promoveerde NAC naar de Eredivisie door Excelsior te verslaan in de finale van de play-offs.

