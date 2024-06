Woonwagenbewoners zetten de poort wagenwijd open: 'We zijn geen criminelen'

Kampers, criminelen of slecht volk: de vooroordelen over woonwagenbewoners zijn groot. Bewoners van het kampje in de Haagse Beemden in Breda zetten de poorten zaterdag daarom wagenwijd open voor een buurtborrel. "We zijn geen criminelen", zegt Bart Hülters, strijdend tegen het stigma. Ook willen ze hun kamp graag uitbreiden.

Een caravan met veel snacks, bier en koffie: alles is uit de kast getrokken om mensen te verwelkomen op het kamp aan de Gageldonksestraat. De vlaggen van de woonwagenbewoners wapperen vol trots. Bart: "We hopen dat buurtbewoners anders naar ons gaan kijken. Ik hoop dat ze zeggen: het zijn toch wel lieve en aardige mensen. Daar kunnen we mee samen wonen." Nu is dat imago nog wel anders. Wat de woonwagenbewoners zoal naar hun hoofd krijgen? "Wat niet?", vraagt Bart zich af. "We betalen geen belasting, werken niet en zijn slecht volk", zo zijn de vooroordelen. "De buren schamen zich voor ons als ze visite krijgen." Een handje vol buurtbewoners en verschillende raadsleden komen zaterdag kijken. "Dit is heel positief! Ik heb een goede indruk", zegt buurtbewoner Cor Holleman. De 75-jarige buurtbewoner Thea van den Eshof vult aan: "Fantastisch! Dit is taboedoorbrekend."

De buurtborrel direct naast het kamp (foto: Raymond Merkx).

Enorm spandoek

De nood voor standplaatsen is hoog. Eerder kwam het kampje al in het nieuws. Met een enorm spandoek protesteren ze al maanden tegen de komst van 24 appartementen naast hun kampje. Zij wilden daar namelijk zelf uitbreiden. "Deze borrel is ook een protest", zegt Bart. "Willen we hier uitbreiden, dan moeten we ook de buurt meekrijgen." Een slooppand naast het kamp is al maanden volledig blauw-groen geverfd, in de vlagkleuren van de woonwagenbewoners. Het metersbrede spandoek zet de toon: ‘Gemeente Breda, wij blijven niet vragen om een plek voor onze woonwagen.' De wethouder zei eerder druk bezig te zijn met het realiseren van nieuwe plekken.

Het slooppand met de tekst (foto: Omroep Brabant).

Volgens de gemeente was deze grond van een particulier, die dit verkocht aan woningcorporatie Alwel. Die gaat daar dus sociale huurappartementen bouwen. De bewoners van het kampje zien hun droom voorbij gaan: uitbreiding voor hun familieleden. "Al tientallen jaren komen er geen plekken bij voor onze kinderen."

Uitsterfbeleid Tientallen jaren was er in Nederland een uitsterfbeleid voor woonwagencentra. Nieuwe standplaatsen voor woonwagens kwamen er niet bij. Maar na juridisch getouwtrek mag dat sinds 2018 niet meer. En dus moeten gemeenten standplaatsen bieden.