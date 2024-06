Mira verkoopt tabak naast haar supermarkt: ‘Niet om rijk van te worden’

Voor een pakje sigaretten kan je vanaf maandag niet meer in de supermarkt terecht. Maar wie bij de Jumbo in Zeeland boodschappen doet, hoeft maar een deur verder te lopen om toch aan zijn trekken te komen. De eigenaresse van de supermarkt heeft namelijk pal ernaast een winkel geopend waar ze alsnog tabak verkoopt. En klanten begrijpen dat wel. “Anders gaat straks iedereen naar een ander dorp”, zegt een vrouw.

Op de gevel van de zaak in de Kerkstraat staat dan wel tabak, maar binnen in de winkel vind je vooral cadeautjes. “We hebben bewust een toevoeging voor het dorp gezocht”, vertelt eigenaresse Mira Eijsermans. “Een cadeauwinkel was hier nog niet. En daarnaast verkopen we tabak.”

Iedere dag kwamen er volgens Mira namelijk nog veel mensen sigaretten halen in de supermarkt. En dat is ook te zien aan de rij die deze middag voor de toonbank staat. Maar voor het geld hoeven ze het naar eigen zeggen niet te doen. “Van alleen tabaksverkoop word je echt niet rijk. Mensen denken dat we daarom deze winkel zijn gestart. Maar door al die accijns gaat het meeste naar de overheid.”

Mira en haar dochter Ellis zijn de winkel dan ook niet gestart om hun kont tegen de krib te gooien, maar om te voorkomen dat veel klanten hun boodschappen elders gaan doen. “Hier in Zeeland verkopen ze nergens sigaretten. De klant gaat niet zomaar stoppen met roken, maar gaat het ergens anders halen, zoals in Uden. Daar zitten vijf supermarkten en dan doen ze ook meteen hun boodschappen. Dat kunnen wij ons als kleine dorpswinkel niet veroorloven."

De 92-jarige Harry is blij dat hij nog in zijn eigen dorp terecht kan voor tabak. “Praat me er niet over”, zegt hij. “Ik ben 92, ik rook altijd een pijpje en daar schei ik ook niet mee uit. Laat de mensen daar zelf de baas over zijn en niet de overheid.” Daar is Peggy, die ook voor sigaretten naar de winkel komt, het mee eens. "Mensen die roken blijven dat toch wel doen. Anders had ik naar Uden moeten fietsen, dat maakt me echt niks uit."

En ook Nelle, die al jaren niet meer rookt en boodschappen komt doen, geeft de ondernemers groot gelijk. “Als je het niet doet, lopen de mensen weg uit Zeeland en hebben we straks niks meer. We hebben al geen slager meer hier, dus laten we dit vooral zo oplossen.”

Mira benadrukt dat ze het daar ook voor doet, de leefbaarheid in het dorp behouden. “Natuurlijk willen wij geen tabaksverkoop stimuleren”, zegt ze. “Ik wil ook niet dat mijn kleinkinderen gaan roken en wil ook dat het verdwijnt. Maar dan wel overal", besluit ze. "Er moet een landelijk verkoopverbod komen op tabak. Dan heb je een oplossing."

