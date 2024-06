Supermarkten omzeilen tabaksverbod: openen tabakswinkel in hun pand

Meerdere Brabantse supermarkten willen het tabaksverbod omzeilen door in, of in de buurt van hun winkelpand een aparte tabaksshop te openen. Opvallend: ook de eigenaren van een Albert Heijn in Kaatsheuvel beginnen een tabakswinkel in hetzelfde gebouw als de supermarkt, terwijl Albert Heijn naar buiten toe uitdraagt zich in te zetten voor een 'rookvrije generatie'. Een ondernemer begrijpt de kritiek op dit soort constructies, maar is ook kritisch op het overheidsbeleid.

Vanaf 1 juli mogen supermarkten geen tabakswaren meer verkopen. De verkoop daarvan is vanaf dat moment alleen nog toegestaan in gespecialiseerde tabakswinkels. Albert Heijn stopte op 1 januari al met de verkoop van tabak omdat ze naar eigen zeggen 'een blijvende gedragsverandering en een rookvrije generatie' wil realiseren.

Winkel naast een winkel

Veel winkelondernemers denken daar anders over. De Jumbo aan de Lavendel in Cuijk vroeg vorig jaar al een vergunning aan om een aparte tabakswinkel te openen en kreeg die ook. De winkel opent over enkele weken en zit in hetzelfde pand als de supermarkt.

In Chaam wil de COOP aan de Brouwerij ook graag een tabakswinkel in hetzelfde gebouw als de supermarkt openen. De aanvraag is twee weken geleden aangevraagd en moet nog beoordeeld worden door de gemeente. In Zeeland (tegenover de Jumbo), Den Bosch (in hetzelfde pand als de Plus) en Kaatsheuvel (in hetzelfde pand als Albert Heijn) openden supermarktondernemers eerder al tabakswinkels.

'Rookvrije generatie'

Die laatste is opvallend omdat Albert Heijn actief uitdraagt bij te willen dragen aan een rookvrije generatie. De winkel staakte om deze reden de verkoop van tabak al eerder, op 1 januari van dit jaar. De eigenaar van de Albert Heijn en de tabakswinkel wil niet reageren op vragen van Omroep Brabant.

'Immoreel'

Anti-rookclub Clean Air Nederland sprak zich al eerder uit over dit soort constructies. Ze noemen de nieuwe tabakswinkels ‘buitengewoon verderfelijk en immoreel’. "Iedereen weet inmiddels hoe schadelijk roken is,. We moeten door de grote gezondheidsschade en de vele sterfgevallen alles op alles zetten om te zorgen dat jongeren niet verslaafd raken. Ondernemers die hier lak aan hebben, worden puur gedreven door geldzucht", aldus voorzitter Tom Voeten vorige maand.

Mira Eijsermans van de Jumbo én tabakswinkel in Zeeland begrijpt de kritiek, maar is ook kritisch: "Als de overheid echt wil dat iedereen stopt met roken, moeten ze het verbieden. Dit is half werk. Ik heb veel klanten die niet mobiel zijn of een beperking hebben. Moeten die dan naar een ander dorp om hun sigaretten te kopen?" Eijsermans geeft aan dat haar klanten erg blij zijn met de nieuwe winkel die woensdag de deuren opende.

