Koeien aan de wandel in Eindhoven, Daan helpt ze terug naar huis

Een kudde koeien wist zaterdagmiddag uit te breken bij De Genneper Hoeve in Eindhoven. De stadsboerderij ligt midden in de stad, dus de dieren wandelden al snel over straat. De 20-jarige Daan, die een stuk verderop in een winkel aan de Antoon Coolenlaan was om een vriend te helpen, wist niet wat hij zag toen hij opeens oog in oog stond met de vriendelijk kauwende dieren pal voor de deur.

"Ik was stellingkasten aan het schilderen in de winkel en we hadden de voordeur open staan om de boel door te luchten", vertelt Daan uit Veldhoven. "Toen ik de deur dicht wilde doen, stonden er ineens allemaal koeien voor m'n neus. Een stuk of acht waren het er. Wat gebeurt hier nu weer, dacht ik." Er bleken twee kuddes ontsnapt te zijn bij de boerderij, waarvan er één kudde bij Daan voor de deur stond. "Ze stonden op hun gemakje gras te eten naast de weg, volgens mij vonden ze het allemaal wel prima." De roodbonte koeien trokken al snel veel bekijks. "Ook de eigenaar was er op een gegeven moment", vertelt Daan. "We hebben toen met z'n allen geprobeerd de dieren bij elkaar te houden en ze de weg over te krijgen. Maar ja, als ze geen zin hebben en niet luisteren, dan komt daar weinig van terecht. Al snel stond er behoorlijke file van auto's."

"Ik had echt geen zin in een schop van zo'n koe."