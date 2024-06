Tientallen kilo's ketamine gevonden in vrachtwagen, man (26) aangehouden

Een 26-jarige man uit Breda is vrijdagmiddag bij Etten-Leur aangehouden nadat agenten bij een verkeerscontrole enkele tientallen kilo's ketamine in zijn vrachtwagen hadden ontdekt. De chauffeur reed rond drie uur slingerend over de A58 en werd door een agent aan de kant van de weg gezet.

Dat gebeurde nadat de agent had gezien dat de Bredanaar zijn telefoon in de hand had tijdens het rijden.

De chauffeur kreeg daarvoor een bekeuring. Vervolgens deed de agent een transportcontrole. In de laadruimte van de vrachtwagen vond de politie meerdere tassen met daarin ketamine. De chauffeur is daarop aangehouden voor drugsbezit. De ketamine en de vrachtwagen zijn in beslag genomen. De Bredanaar zit in de cel en is zaterdag verhoord.

Ketamine is van oorsprong een geneesmiddel dat gebruikt kan worden als middel tegen pijn en als narcosemiddel bij operaties. Het mag dan ook niet zomaar ongeregistreerd worden verhandeld. De verdachte kan naast het strafrechtelijke traject een forse straf van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd opgelegd krijgen.