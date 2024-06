Tommy maakt documentaire over de plantage waar zijn opa slaaf was

Kunstenaar Tommy van der Loo (35) uit Tilburg ging op onderzoek naar zijn familiegeschiedenis. De familieleden van zijn moeder waren slaven op een plantage op Curaçao. Nu worstelt hij nog regelmatig met de vraag wie hij is en waar hij vandaan komt. Hij maakte een documentaire over zijn zoektocht. "Pijnlijk om je familie in slavenregister te zien staan", vertelt hij in talkshow KRAAK.

De in Udenhout geboren kunstenaar voelde zich in zijn jeugd niet anders. Tommy was een van de weinige kinderen met een zwarte huidskleur in het dorp, maar dat maakte hem niks uit. Tot hij in de puberteit zich meer bezig begon te houden zijn afkomst. "Enerzijds voelde ik me een boer uit Udenhout, anderzijds sterk verbonden met Curaçao."

Veel slavennamen kom je nu nog tegen op Curaçao."

De familie aan zijn moeders kant komt uit Curaçao. Zijn opa is als slaaf geboren op de plantage van landhuis Savonet. Hij reisde voor zijn documentaire Spiegelbeeld daar naartoe om meer te leren over de herkomst van zijn familie. "Het is pijnlijk om je familie daar dan in een slavenregister te zien staan. Ik was daar nu voor het eerst om te kijken waar de familienaam vandaan komt." De achternaam van Tommy's familie was Hooi. "Slaven kregen soms een bepaalde achternaam om beter op de markt te liggen, zoals Vrolijk of Beter." Veel van die namen kom je nu nog tegen op Curaçao, legt Tommy uit. "Bijna iedereen op Curaçao heeft daardoor een sterke verbondenheid met het slavenverleden."

"Ik denk dat elk kunstwerk een zelfportret is."

Helaas heeft Tommy geen duidelijk antwoord gekregen waar zijn familienaam vandaan komt. "Volgens een tante zorgde mijn familie voor de geiten op de plantage. Misschien dat Hooi daar iets mee te maken had, maar zoiets heb ik niet kunnen vinden." Zijn familiegeschiedenis heeft Tommy de kunstenaar gemaakt die hij nu is. "Bij mij speelde in de puberteit erg de vraag: bij wie hoor ik? Ik denk zeker dat het maken van beeldende kunst kan leiden tot inzichten. Het kunstenaarschap is altijd een zoektocht. Ik denk dat elk kunstwerk een zelfportret is." Helemaal van een vreemde heeft hij zijn artistieke talent niet: zijn vader was ook kunstenaar.

"Het doet pijn als iemand vraagt: weet je zeker dat het jouw kind is?"

Tommy zet zich nu veel in om mensen bewust te maken over het slavernijverleden. Ook maakt hij zich hard voor een Nederland zonder racisme. Inmiddels is hij ook vader van twee kinderen. Ook via hun wordt hij wordt regelmatig geconfronteerd met racisme. "Een van mijn kinderen is wat witter met blonde haren. Dan krijg ik vaak de opmerking: weet je zeker dat het jouw kind is?" En dat doet pijn, zeker omdat hij de opmerkingen meerdere keren per week krijgt. "Ik denk dat als je niet voldoet aan het standaardbeeld van de Nederlander, dat het een stuk moeilijker is om dezelfde kansen te krijgen dan iemand die wél binnen dat Nederlandse plaatje past", sluit Tommy af.