Bestuurder onder invloed gepakt met hakbijl, flakka en duizenden euro's

Een man (30) uit Bergen op Zoom is zaterdagavond in Oudenbosch opgepakt nadat hij onder invloed en met een ongeldig rijbewijs tegen het verkeer in reed. Uiteindelijk bleek de man ook een heleboel vreemde spullen bij zich te hebben zoals een hakbijl en een aansteker die op een vuurwapen leek. Maar ook duizenden euro's cash en drugs.

De man reed tegen het verkeer in op de West Vaardeke in Oudenbosch. Dat was ook de reden dat de politie hem achterna ging. In de Ringstraat hebben ze hem aangesproken, het bleek een bekende te zijn van de politie. In zijn auto lag een hakbijl op het dashboard. Ook rook het in de auto sterk naar flakka.

De man had geen geldig rijbewijs, hij gedroeg zich raar waardoor de politie vermoedde dat hij onder invloed was. De man is aangehouden voor rijden onder invloed en rijden zonder geldig rijbewijs. Maar hij verzette zich flink en probeerde er half geboeid vandoor te gaan. Agenten moesten een stroomstootwapen gebruiken om hem in bedwang te houden.

In de auto had de man ook een aansteker liggen die op een vuurwapen leek. Hij had enkele duizenden euro's op zak, meerdere bankpassen van verschillende mensen en verschillende telefoons. Ook had hij flakka en hasj bij zich.

"Al met al heeft de aangehouden verdachte heel wat uit te leggen. Hij zit nog vast", aldus de politie in een persbericht.