Meisje gestoken bij ruzie in huis, man aangehouden

Een meisje, vrouw en man zijn maandagochtend vroeg gewond geraakt bij ruzie in een huis aan de Wethouder Van der Valkstraat in Rosmalen. Een man is aangehouden.

Het meisje liep een steekwond op, laat de politie weten. Zij is voor behandeling naar een ziekenhuis gebracht, evenals de vrouw en man. De verwondingen van de vrouw zijn volgens de politie niet het gevolg van de steekpartij. Details ontbreken vooralsnog.

De ruzie vond plaats in een huis aan de Wethouder Van der Valkstraat in Rosmalen (foto: Bart Meesters).