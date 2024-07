Paniek in een seniorencomplex: buren schieten te hulp na steekpartij

Bij een ruzie in een seniorencomplex in Rosmalen zijn maandagmorgen in alle vroegte een meisje, vrouw en een man gewond geraakt. Het meisje is daarbij gestoken met een mes. De onderburen schoten te hulp, toen zij gebonk op hun buitendeur hoorden. "Ze zat helemaal onder het bloed."

Het is iets over zes in de morgen als de ruzie uitbreekt. Die vindt plaats in een appartement op de eerste verdieping van een seniorencomplex aan de Wethouder van der Valkstraat. In het appartement woont een vrouw van in de vijftig met haar dochter (17). Ook de vriend van de vrouw woont er. Hij is in de zeventig. In het appartement daaronder zijn de buren al wakker. Terwijl zij rustig televisie kijken en een kopje koffie drinken, horen zij opeens geschreeuw. "Er was hierboven een hoop ruzie", vertelt de onderbuurvrouw.

"Even later stond de buurvrouw die boven ons woont, hier op het balkon te roepen. We dachten, wat is dat toch. Toen bonsde ze op onze deur. Die zat helemaal onder het bloed." "Ik heb haar op een stoel gezet en het bloed afgeveegd", vertelt de onderbuurvrouw. "We kregen van haar meteen te horen dat haar dochter nog in het appartement was. Ook de vriend van de bovenbuurvrouw was nog boven." Hij zou met een mes aan het zwaaien zijn geweest, aldus de onderbuurvrouw. "Het meisje wist het mes af te pakken en gooide het van het balkon omlaag. Daarna is ze zelf naar beneden gevlucht. We hebben haar ook opgevangen. Niet veel later kwamen de hulpdiensten."

"Het gezin woont hier sinds kort, maar dat gaat helemaal niet goed", vertelt de onderbuurvrouw. Volgens haar is er vaker ruzie. "Hij is wat apart, maar met haar praat ik weleens. Ze komen beiden uit Suriname. Ze zijn naar Nederland gekomen om een toekomst op te bouwen voor het meisje."

"Ik hoop dat hij niet meer terugkomt", zegt de vrouw. "Ik vind het verschrikkelijk. Ze moeten nu ingrijpen en zorgen dat er straks niet iets ergs gebeurd." Zowel de man als de moeder en haar dochter zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De man is aangehouden als verdachte. De Forensische Opsporingsdienst doet verder onderzoek.