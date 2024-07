Halvezolenlijntje ligt er al, dus laat die personentrein maar komen

Volgende halte: station Oosterhout. Het zou in de toekomst zomaar kunnen, want de gemeenten Oosterhout en Drimmelen willen de bereikbaarheid van hun steden en dorpen verbeteren. "We snappen dat zoiets enige tijd zal duren, maar er ligt al een spoorlijn", zeggen de wethouders hoopvol.

In de gemeente Drimmelen rijdt nog altijd een goederentrein over het voormalige Halvezolenlijntje. Tot 1950 reed er een personentrein op het traject van Lage Zwaluwe, via Waalwijk, naar Den Bosch. Wat Simons betreft zou er op het traject van station Lage Zwaluwe tot aan bedrijventerrein Weststad in Oosterhout ook een personentrein kunnen rijden. "Omdat je vanaf daar de trein kan pakken naar Dordrecht, Breda of verder het land in."

"Wij zijn de grootste gemeente in Brabant zonder treinstation", vertelt wethouder Clèmens Piena van de gemeente Oosterhout. Hij denkt daarom na over de bereikbaarheid van zijn stad en de dorpen eromheen. Dat doet hij samen met wethouder Tim Simons van de gemeente Drimmelen. "Als je dwars door je gemeente een spoorlijn hebt lopen, is het best wel logisch om jezelf af te vragen: 'Goh, kunnen we die nog eens goed gebruiken?'"

"Natuurlijk snappen wij ook wel dat er niet binnen nu en tien jaar hier een treinstation ontstaat", vult zijn Oosterhoutse collega Piena aan, "maar over twintig of dertig jaar zal de bereikbaarheid van onze inwoners gewaarborgd moeten blijven."

Hij benadrukt dat het een project van de lange adem is. "Er zijn nog geen bovenleidingen. De trein die er nu rijdt, is er een met een diesellocomotief." Ook moet worden nagedacht over een goede verbinding naar het centrum van Oosterhout en de omliggende dorpen. De trein zou nu midden op bedrijventerrein Weststad stoppen, waar dan een station moet worden gebouwd.

Waarom er nooit een treinstation in Oosterhout is gekomen – overigens wel tot 1930 in Dorst – daar doen verschillende verhalen de ronde over. De bekendste legende is 'Eerst eten '. De notabelen van destijds gingen eerst een hapje eten voordat ze bij de minister gingen pleiten voor een treinstation. Dat liep kennelijk uit. "Volgens overlevering waren ze te laat in Den Haag toen er over het station werd besloten", aldus Piena. Om die reden zou Oosterhout de strijd zijn verloren van Gilze-Rijen dat tot op heden een treinstation rijk is. "Daarom is het maar goed dat wij er nu op tijd bij zijn."

Of er daadwerkelijk een treinstation komt of dat het vervoer er over tien tot twintig jaar totaal anders uitziet, is iets waar beide gemeentes nu over nadenken, vertelt Simons. "Hoe dat zal zijn straks – misschien vliegt er wel van alles door de lucht, misschien rijdt er van alles zelfstandig zonder chauffeur door onze dorpen heen – dat weten we nog niet, maar ons denken staat niet stil."

Dat blijkt ook wel uit de plannen. Want behalve de terugkeer van een personentrein, willen ze in Drimmelen op korte termijn snelfietspaden en snellere busverbindingen. Geen overbodige luxe, benadrukt wethouder Simons. De nachtbus van Breda naar Drimmelen is afgeschaft wegens personeelstekort. Nu is Drimmelen slechts één keer per uur bereikbaar per bus tot zes uur 's avonds.