Johan Vlemmix opent UFO-museum: 'Ik weet zeker dat we niet alleen zijn'

Mocht je na de voetbalwedstrijd nog wat energie over hebben, geef je ogen vanavond dan maar eens goed de kost buiten. Met een beetje geluk vang je een glimp van buitenaards leven op. Het is tenslotte 2 juli, Wereld UFO-dag. Speciaal voor de gelegenheid opent Johan Vlemmix in de voormalige sterrenwacht in Hoeven zijn museum over ufo's en aliens, voor zowel aardse als buitenaardse gasten.

“Aliens zijn natuurlijk welkom,” klinkt het enthousiast uit de mond van Vlemmix. In de enorme telescoopkoepel van de sterrenwacht heeft hij een speciale ‘loklamp’ gemaakt om de marsmannetjes te verleiden om te landen op het terrein rond zijn museum. “Dit felle licht kunnen ze van grote afstand zien, zodoende kunnen ze de weg makkelijk vinden.”

De poppen van Ans Hoornweg (foto: Erik Peeters)

Hoewel de entertainer uit Hoeven zichzelf vaak met een korreltje zout neemt, is zijn buitenaards museum voor liefhebbers een serieuze aangelegenheid. In een expositieruimte heeft hij een uitgebreide verzameling van allerlei boeken, foto’s en (ruimte)stenen tentoongesteld. De echte blikvangers zijn de ruim tachtig poppen die Ans Hoornweg tijdens haar leven maakte van buitenaardse wezens. Hoe Johan aan de collectie komt, laat hij in het midden. Maar hij steekt niet onder stoelen of banken dat hij een groot bewonderaar van haar is.

"Niks engs aan."

“Ik heb Ans niet persoonlijk gekend. Het was een indrukwekkende vrouw die regelmatig op televisie kwam. Ze had contact met buitenaardse wezens van andere planeten. Ze werd ook regelmatig meegenomen in een ruimteschip. Van de aliens die ze ontmoette, heeft ze in een soort trance zo natuurgetrouw mogelijk deze poppen gemaakt. De aliens waren volgens Ans liefdevol en ze hadden het goed met ons voor. Niks engs aan,” vertelt Johan bevlogen.

De plaats in Roswell waar in 1947 een UFO zou zijn neergestort (foto: ANP).

Ans Hoornweg, die in 2022 op tachtigjarige leeftijd overleed, beweerde dat ze van kinds af aan contact had met een buitenaards wezen dat volgens haar gevangen werd gehouden in een zwaarbeveiligde militaire basis in Roswell. Op 2 juli 1947 zou op deze plek in de Amerikaanse staat Nevada een UFO zijn neergestort.

"Ik ben altijd gefascineerd geweest door ruimtevaart."

Of we het verhaal van Ans Hoornweg moeten geloven, laat Vlemmix aan de fantasie van de bezoekers over. Voor hem staat vast dat er buitenaards leven is. “Ik ben altijd gefascineerd geweest door ruimtevaart en UFO’s. Ik weet zeker dat we niet alleen zijn. Dat is ook de reden waarom we op Wereld UFO-dag aliens gaan oproepen. Ik hoop dat het gaat lukken om ze hier naartoe te krijgen, in welke verschijningsvorm dan ook. De worstenbroodjes liggen klaar,” lacht Vlemmix.