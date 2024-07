Dierenrijk wil volwaardige dierentuin zijn en heet nu Eindhoven Zoo

Natuurlijk staat er een veilig hek om het spiksplinternieuwe tijgerverblijf van Dierenrijk in Geldrop-Mierlo. Maar wie wil, kan vlak naast de zeldzame Amoertijgers gaan pootjebaden. Woensdag opent het park een nieuw tijgerverblijf, een nieuwe waterspeeltuin en een nieuw olifantenverblijf. Ook gaat het park voortaan Eindhoven Zoo heten.

Volgens general manager Sander van der Heul is er jarenlang hard gewerkt aan de nieuwe verblijven. De tijgers zaten voorheen achter glas. Nu kijken ze vrij de wereld in en is hun verblijf drie keer zo groot geworden. "We zijn er heel trots op. We hebben heuvels en water toegevoegd. De Amoertijger ligt graag op een heuvel om zijn gebied te overzien. En deze tijger zwemt erg graag, in tegenstelling tot de meeste katten."

"Het park heeft nu één Amoertijger, maar een tweede is in aantocht. Je staat oog in oog met de tijgers. Het leefgebied is echter zo ingericht dat de tijger ervoor kan kiezen om zich niet te laten zien. Voor het publiek maakt dit het ook wat spannender; soms moet je ze zoeken," zegt Van der Heul. De waterspeeltuin is speciaal toegankelijk gemaakt voor kinderen in een rolstoel. "Je kunt echt het idee krijgen dat je in hetzelfde water baadt als de tijgers."

De Amoertijger komt uit het uiterste oosten van Rusland. In het wild leven nog maar 500 exemplaren. "We hebben te maken met een verlies aan biodiversiteit. We willen mensen graag weer in contact brengen met de natuur. Hopelijk kunnen we hen zo inspireren om deze te beschermen. Bij mooi weer kun je deze tijgers zien zwemmen. We zijn daar toch wel uniek in."