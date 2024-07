112-nieuws: auto en taxi botsen • man vrij na ruzie in seniorencomplex

12.46

De man die gisterochtend werd aangehouden na een ruzie in een seniorencomplex in Rosmalen, waarbij een 15-jarig meisje gestoken werd, is op vrije voeten. Dat maakte de politie vanmiddag bekend. "Hij is om medische redenen in vrijheid gesteld, maar is nog wel verdachte. Hij zal zich waarschijnlijk op een later moment bij een rechter moeten verantwoorden."

Lees hier meer.