112-nieuws: hond achtergelaten bij boom • stroomstoring Woudrichem

09.01

Een auto is vanochtend zwaar beschadigd geraakt op de Gemertseweg in Beek en Donk. De auto kwam, toen die de weg opdraaide, in botsing met een kleine vrachtwagen. Er is niemand gewond geraakt. Het verkeer wordt tijdelijk omgeleid tot de kruising vrijgegeven is. Vermoedelijk had de automobilist de vrachtauto over het hoofd gezien.