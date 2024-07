112-nieuws: hooimijt vat vlam • geparkeerde auto in brand in Maashees

In dit liveblog houden we je deze dinsdag op de hoogte van het laatste 112-nieuws in Brabant. Je vindt hier een overzicht van ongelukken, branden en misdrijven in de provincie. Wil je automatisch updates ontvangen van dit liveblog? Klik dan op het belletje.

Liveblog

21.25 Hooimijt in de brand In de Oostenakkerstraat in Geffen vatte gisteravond rond halfnegen een hooimijt vlam. Van de hooimijt was al niet veel meer over toen de brandweer bij de brand aankwam. De brandweer heeft het hooi uit elkaar getrokken en geblust. Foto: Gabor Heeres/SQ Vision Hooimijt in brand (Foto: Gabor Heeres/SQ Vision)