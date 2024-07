Levensgroot bloemenschilderij Van Gogh opnieuw geplant: 'Nu of nooit'

Een levensgroot Van Gogh-schilderij spoelde weg door de regen. Honderdduizenden zaden zijn opnieuw geplant door vrijwilligers. De missie is heilig: een levend kunstwerk maken van het legendarische schilderij De Zonnebloemen. "Het is nu of nooit", zegt projectcoördinator Pierre van Damme, als de laatste zaden de grond ingaan.

"Op naar de finale! We hebben goede moed", zegt een enorm opgewekte Pierre. Van de zaden zat 90 procent woensdagochtend in de grond. Daarmee lijkt een nieuwe poging succesvol. "De omstandigheden zijn perfect!" Hoe anders was dat een maand geleden. Pierre stond toen met zijn laarzen tot diep in de modder. Alles was verregend, verrot en weggespoeld. De vrijwilligers lieten zich niet uit het veld slaan. Vorige week zijn ze weer begonnen met het zaaien van de zonnebloemen en dahlia's. "Deze week moet alles in de grond zitten."

Zo zal het kunstwerk eruit gaan zien (artist impression Van Gogh Nationaal Park)

"Het had al een meter hoog moeten staan", zo kijkt Pierre terug. Het project heeft dus flinke vertraging. "We zijn eigenlijk weer terug bij af", zegt hij. "Het is erg laat om te zaaien. Dat geeft meer risico. We moeten nu aanpakken. Een hoosbui en het is over en uit."

Dit jaar is er in Londen een grote expositie rondom de wereldberoemde zonnebloemen van Van Gogh. En dus wilden de organisaties Van Gogh Brabant en Van Gogh Nationaal Park niet achterblijven. Vincent van Gogh is in Zundert geboren en in Etten-Leur is zijn carrière begonnen.

De verwachting is nu dat eind juli alles boven de grond staat. Vanaf eind augustus tot begin oktober zou het kunstwerk dan in bloei moeten staan, zo is de ruwe schatting. Dan moet wel alles goed gaan. Het publiek kan straks door het levende schilderij lopen op speciale paden. "Ik kan niet wachten", glundert Pierre.