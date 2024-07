Woonboot van Erik zinkt binnen enkele minuten: 'Ben alles kwijt'

Het is de nachtmerrie van elke woonbootbewoner: een zinkend schip. Het gebeurde Erik Schoonus uit Son en Breugel dinsdagochtend. Zijn woonboot liep vol met water. De brandweer was snel aanwezig maar kon de boot niet meer drijvende houden. Voor Erik is het een flinke domper. "Ik had net een nieuwe boot om lekker te recreëren."

Erik heeft een eigen kitbedrijf en samen met zijn zoon stapte hij vanochtend de woonboot af om aan de slag te gaan. "Toen begon de boot een beetje te schommelen. Het ging snel. Ik wilde de boot omhoog houden, maar het kraakte in mijn rug. De boot was ineens weg. Je bent binnen vijf minuten alles kwijt." De woonboot was net nieuw en klaar voor gebruik. Erik had de huur van zijn woning dan ook opgezegd. "Woensdag moet ik mijn huis uit. Ik wilde met de boot lekker recreëren en vanaf hier af en toe werken, verder slaap ik bij mijn vriendin in huis." Waardoor de woonboot is gezonken is nog niet bekend, maar Erik heeft wel een idee. "Onder de boot zitten twee buizen, de drijvers, die het schip stabiel houden. Ik denk dat een van de drijvers lek was en langzaam is volgelopen met water."

"Zodra we stopten met pompen, spoot het water terug de boot in."

Erwin Baron van de brandweer Son en Breugel vertelt dat het in eerste instantie lukte om het water weg te pompen. "Het peil zakte, maar zodra we stopten met pompen, spoot het water terug de boot in", legt hij uit. "Dat ging zo hard dat we de boot moesten verlaten. Het was binnen een paar minuten gebeurd." De brandweer weet niet of de woonboot van Erik nog te redden is. De boot wordt nog aan de kant getild om te kijken wat de oorzaak is en of er nog iets valt te herstellen. Erik vreest het ergste. "Er wordt gekeken of er überhaupt nog iets van overblijft, maar de binnenkant is helemaal gemaakt van hout en lichte materialen. De wanden kun je dus sowieso op je buik schrijven."