Drugshandel en verzekeringsfraude: vijf mensen opgepakt

De FIOD heeft maandag vijf verdachten aangehouden in een onderzoek naar verzekeringsfraude en synthetische drugs. Het gaat om vier mannen (33, 35, 39 en 56 jaar oud) en een 57-jarige vrouw. Zij komen uit Eindhoven, de gemeente Heeze-Leende en Helmond. De vijf zijn naar politiebureaus gebracht voor verhoor. Dat heeft de FIOD deze dinsdag bekend gemaakt.

Er zijn tien huizen en bedrijfsgebouwen doorzocht in Mierlo, Eindhoven, Helmond en de gemeenten Heeze-Leende en Gemert-Bakel. Daarbij is beslag gelegd op onder meer administratie, 90.000 euro contant geld, dure horloges, cryptotelefoons en voor een half miljoen euro aan auto’s en onroerend goed. Een gevonden vuurwapen is overgedragen aan de politie.

Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Cryptocommunicatie

Het onderzoeksteam vermoedt dat er sprake is van georganiseerde handel in en de productie van zowel synthetische drugs als de grondstoffen hiervoor. Uit cryptocommunicatiedata bleek dat de 56-jarige man uit Eindhoven op grote schaal grondstoffen levert die nodig zijn bij de productie van synthetische drugs. Voor de import van deze grondstoffen uit het buitenland werkte de Eindhovenaar samen met zijn 35-jarige zoon en een 39-jarige man uit Helmond.

Uit het onderzoek komt verder naar voren dat vier van de aangehouden verdachten zich bezighielden met verzekeringsfraude. De drie mannen (33, 35, 56) en de vrouw worden ervan verdacht dat ze opdracht gaven om dure auto’s in brand te steken en aanrijdingen in scène te zetten.

Valse aangiften

De FIOD verdenkt het viertal ervan, met medeweten van klanten, valse aangiften en documenten te hebben ingediend om geld te claimen bij verzekeraars voor de aanschaf van andere auto’s.