Meer arbeidsmigranten dan inwoners: woede en handtekeningactie in Oudemolen

Een verblijf voor 320 arbeidsmigranten bij een dorp met 265 inwoners. Het is het schrikbeeld van een groep inwoners van Oudemolen. En niet alleen van hen. Een petitie tegen de plannen is in korte tijd bijna 1400 keer ondertekend. "Ons dorp is veel te klein", vertelt bewoner Anton Fens (66) uit Oudemolen.

"In Oudemolen is helemaal niks te doen. Straks gaan die mensen hier uit verveling rondzwerven", vreest hij. "Je woont hier voor je rust. Het is fantastisch wonen hier, dat is straks allemaal gedaan." Een ondernemer wil een wooncomplex voor arbeidsmigranten neerzetten aan de Oudemolensedijk 13, aan de rand van het gehucht Oudemolen. De plannen zijn nog niet definitief. De gemeente beoordeelt dit verzoek nu, laat een woordvoerder weten.

"Straks is niemand meer veilig."

"Oudemolen kan dit helemaal niet aan", vervolgt Anton. Hij vreest voor overlast en meer verkeer. De kortste weg naar het bedrijvige Moerdijk is over de dijk, dwars door Oudemolen. Politie, medische zorg, brandweer, de wegen: het hele dorp is volgens hem niet berekend op zoveel mensen. "Een klein aantal arbeidsmigranten in Oudemolen zorgen al voor overlast. Straks is niemand meer veilig." Bewoner Aletta Lems (36) vult aan: "Het zijn te veel mensen op één plek. Ik snap dat arbeidsmigranten hard nodig zijn, maar ze moeten verspreid worden." Het gaat haar niet om het feit dat het arbeidsmigranten zijn, zegt ze. "Al waren het moeders met lieve kinderen, het is te veel. De huisarts heeft nu al een wachtlijst. Ook proberen we al jaren de verkeersdrukte te verminderen."

Zo moet het complex eruit gaan zien (foto: gemeente Moerdijk).

"Niemand ziet dit zitten." Anton en zo'n 35 andere bezorgde bewoners hebben zich verenigd. "De groep bezorgde bewoners groeit heel hard!" Ook het aantal handtekeningen groeit nog. Dat aantal is hoger dan het aantal inwoners van Oudemolen. "Ook oud-inwoners en mensen uit Fijnaart en Willemstad tekenen", zo verklaart hij.

"Huizen zijn al te koop gezet."

De schrik zit er al goed in volgens Anton. "Sommige bewoners hebben hun huis al te koop gezet. Zij hebben hier geen zin in. Ook nemen mensen deurbellen met camera's omdat ze zich niet veilig voelen." Met flyers gaan de bewoners langs de deuren. Ze willen de petitie zo snel mogelijk overhandigen aan de gemeente. "Wij geven niet op! Wij zijn heel strijdlustig hier."