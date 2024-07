Jongen (13) op fiets overlijdt na ongeval met trucker uit Breda

Een vrachtwagenchauffeur (67) uit Breda is dinsdagochtend betrokken geraakt bij een dodelijk ongeluk in het Gelderse Twello. Een dertienjarige jongen raakte ernstig gewond toen hij in botsing kwam met de vrachtwagen. Het slachtoffer overleed later in het ziekenhuis.

Het ongeluk gebeurde rond half twaalf op de kruising van Troelstralaan met de H.W. Lordensweg. De tiener uit Voorst werd na de klap met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Daar overleed hij later aan zijn verwondingen. De vrachtwagenchauffeur uit Breda had net een filiaal van een pizzaketen in het centrum van Twello bevoorraad. Hij bleef ongedeerd, maar is wel aangemerkt als verdachte. Dat is een standaardprocedure bij ernstige ongelukken.