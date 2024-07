Zo vierden Oranjefans feest na de winst van het Nederlands elftal

Het Nederlands Elftal heeft dinsdagavond met 0-3 gewonnen van Roemenië. Daardoor stoot Oranje door naar de kwartfinale. We keken in Chaam hoe Oranjefans de overwinning vierden.

Door de winst staat het Nederlands elftal voor het eerst sinds 2008 in de kwartfinales van het Europees kampioenschap. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman was in de Allianz Arena in München veel sterker dan Roemenië, maar nam pas laat definitief afstand: 3-0.

Cody Gakpo maakte in de twintigste minuut het eerste doelpunt door van buiten naar binnen te komen en in de korte hoek raak te schieten. De aanvaller van Liverpool scoorde na rust nog eens. Dat doelpunt werd afgekeurd om buitenspel. De bevrijdende tweede treffer viel in de 84e minuut alsnog. Gakpo legde de bal vanaf de achterlijn terug naar invaller Donyell Malen, die makkelijk binnen kon tikken. Malen bepaalde in blessuretijd de eindstand op 3-0.

Oranje speelt zaterdag om 21.00 uur in de kwartfinales in Berlijn tegen Oostenrijk of Turkije. Die twee landen treffen elkaar later op dinsdag in de laatste achtste finale.

Bij Oranjefans in Chaam proefden we de sfeer voorafgaand aan de wedstrijd: