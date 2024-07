Ravage op A58 na ongeluk met vrachtwagen, bestelbus en auto

Een ongeluk op de verbindingsweg van de A58 naar de A16 in de richting van Tilburg heeft dinsdagavond voor een ravage gezorgd. Bij knooppunt Princeville in Breda botsten vier voertuigen op elkaar waaronder een vrachtwagen en bestelbus. Een auto vloog over de kop. De bestuurster daarvan raakte gewond.

De ravage was flink op de toerit naar de A58/A16. De weg lag bezaaid met onderdelen van de betrokken bestelbus en twee auto's. Over de kop

Een auto vloog door de klap over de kop en eindigde op zijn kant op vluchtstrook van de lager gelegen rijbaan. De 29-jarige bestuurster is met een ambulance voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk werd volgens de politie veroorzaakt door filevorming op de oprit. De politie heeft korte tijd onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval. Bergers hebben vervolgens de bestelbus en auto's weggesleept. Files

Het ongeluk zorgde voor de nodige files. Vooral op de A58 vanuit Etten-Leur richting Breda was het aansluiten, omdat de verbindingsweg naar de A58/A16 richting Tilburg dicht was. Maar ook richting knooppunt Zonzeel liep het verkeer vast.