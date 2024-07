Ravage op A58 na ongeluk met vrachtwagen en bestelbus

De verbindingsweg van de A58 naar de A16 in de richting van Tilburg is dinsdagavond afgesloten na een ongeluk. Bij knooppunt Princeville in Breda botsten een vrachtwagen, bestelbus en een auto op elkaar. Er is een gewonde gevallen bij het ongeluk.

De ravage is flink op de toerit naar de A58/A16. De weg ligt bezaaid met onderdelen van de bestelbus en personenauto. Die laatste ligt op zijn kant op vluchtstrook van de andere lager gelegen rijbaan. Het ongeluk zorgt voor de nodige files. Vooral op de A58 vanuit Etten-Leur richting Breda is het aansluiten omdat de verbindingsweg naar de A58/A16 richting Tilburg dicht is. Maar ook richting knooppunt Zonzeel loopt het verkeer vast. Het is onduidelijk hoe ongeluk precies heeft kunnen gebeuren. Inmiddels zouden bergers de betrokken voertuigen aan het wegtakelen zijn.