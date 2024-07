Topzwemster Marrit Steenbergen schrapt twee afstanden op Olympische Spelen

Zwemster Marrit Steenbergen komt op de Olympische Spelen van Parijs op slechts twee individuele afstanden in actie: de 100 meter vrije slag en de 200 meter wisselslag. Ze had zich ook geplaatst voor de 50 en 200 meter vrije slag, maar die skipt ze om voldoende energie over te houden voor alle andere wedstrijden.

De 24-jarige Steenbergen uit Eindhoven is wereldkampioene op de 100 meter vrije slag. Het besluit om de andere twee afstanden toch niet te zwemmen heeft ze in overleg met haar coach Patrick Pearson genomen. "We hebben een afweging gemaakt: hoeveel energie kost het om veel te zwemmen en wat levert het op voor je belangrijkste afstand, de 100 vrij?", licht Pearson toe.

Favoriet

De afstanden die Steenbergen nu schrapt zitten haar andere individuele afstanden, waar ze tot de favorieten voor medailles behoort, in de weg "Het is niet alleen belangrijk om fysiek de week goed door te komen, maar ook mentaal", legt haar coach uit. Bovendien komt Steenbergen in Parijs in actie op vier estafettes met het Nederlandse zwemteam.

Wat ook meespeelde in het besluit om het Steenbergen haar zwemprogramma tijdens de Spelen in te perken, is dat ze tijdens de twee laatste wereldkampioenschappen op het einde van het toernooi ziek werd. "Ze had toen een heel uitgebreid programma 21 en 17 wedstrijden. We willen dat Marrit op de Spelen het hele zwemtoernooi kan schitteren."

Invallers

De plaats van Steenbergen op de 50 vrij wordt nu ingenomen door Kim Busch die als derde zwemster, na Steenbergen en Valerie van Loon, had voldaan aan de olympische limiet op deze sprintafstand. Per discipline geldt een maximum van twee zwemmers per land.