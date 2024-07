Man crasht na achtervolging met gestolen bestelbus tegen lantaarnpaal

Op de Eikenlaan in Schaijk heeft de politie dinsdagnacht een 44-jarige man uit het dorp Zeeland aangehouden na een wilde achtervolging. Agenten zagen de verdachte rond half drie 's nachts rijden over de N324 bij Schaijk in een witte bestelbus met valse kentekenplaten. Hij kreeg een stopteken, maar daar had de wegpiraat geen zin in en hij ging er vandoor.

De politie ging in de achtervolging en die duurde niet heel lang, want man verloor op de Eikenlaan in Schaijk al de macht over het stuur en knalde met de bestelbus op een lantaarnpaal. De voorkant van de Mercedes bus liep daarbij flinke schade op en de lichtmast ging ook omver. De verdachte zette het daarna op een lopen en vluchtte het maisveld in. Hij gaf echter snel op en ging op de grond liggen waarna agenten hem arresteerden. Cocaïne gebruikt

Het voertuig bleek niet alleen valse kentekenplaten te hebben, de bestelbus was ook gestolen. Verder testte de bestuurder positief op het gebruik van cocaïne. De man kan een reeks boetes verwachten voor zijn gevaarlijke weggedrag, het onder invloed rijden en het verlaten van de plaats van een ongeval. Rechtszaak

Na zijn wilde rit is de wegpiraat overgebracht naar het cellencomplex in Den Bosch. Hij is inmiddels weer op vrije voeten, maar mag zich binnenkort wel voor de rechter verantwoorden.