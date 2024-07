Feestvierende Turkije-fans toeterend de straat op, zelfs politie viert mee

Fans van het Turkse elftal zijn dinsdagavond op meerdere plekken in Brabant de straat op gegaan om de overwinning van Turkije te vieren. De Turken behaalden dinsdag ten koste van Oostenrijk een plek in de kwartfinale van het EK. Onder meer in Eindhoven, Den Bosch, Oss en Tilburg gingen Turkse fans de straat op.

Op een aantal plaatsen was er sprake van geblokkeerde kruisingen en gevaarlijk verkeersgedrag. De politie liet weten de blijdschap te snappen. "Alleen is dit geen aanleiding om de verkeersregels te overtreden. Dus daar treden we tegen op." Zo vierden de Turken feest bij het Stationsplein in Den Bosch:

Foto: Bart Meesters/SQ Vision

In Tilburg ging het ook los bij de Spoorlaan en de Heuvelring:

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

Foto: Toby de Kort/SQ Vision

In Eindhoven vierde de politie ook even feest:

