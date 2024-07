Topscorer Gakpo neemt Oranje ook op EK bij de hand, is gedeeld topscorer

Met de openingstreffer en de assist op de bevrijdende tweede treffer van Donyell Malen had Cody Gakpo een groot aandeel in de dikverdiende zege van het Nederlands elftal op Roemenië (3-0) in de achtste finale van het EK. "Maar we hebben hier als team gewonnen", zei de Eindhovense aanvaller nadat hij was verkozen tot beste speler van het duel in de Allianz Arena van München. "Het kan altijd beter, maar we zijn weer op de goede weg."

De 25-jarige Gakpo was samen met zijn ploeggenoten op zoek naar eerherstel na de pijnlijke nederlaag van vorige week in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk (2-3). "We wilden graag laten zien dat we veel beter kunnen", zei hij. "Roemenië is een stugge ploeg die gevaarlijk kan counteren, maar we hebben het echt goed gedaan als team. Dat is de basis."

Gakpo opende in de twintigste minuut de score met een snoeihard en geplaatst schot. Hij scoorde na rust opnieuw, maar de videoscheidsrechter zag dat de aanvaller van Liverpool buitenspel stond. Oranje deed veel goed tegen de Roemenen, maar ging wel slordig met de kansen om. Uiteindelijk zorgde de ingevallen Malen in de 83e minuut voor opluchting, na een assist van Gakpo. Malen bepaalde in blessuretijd ook de eindstand op 3-0.